Умер экс-гитарист группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Музыкант умер в среду в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Причина его смерти не называется, однако, как пишет издание, Кинг боролся с раком легких и незадолго до смерти был госпитализирован.

Уроженец Калифорнии Эдвард Си. Кинг был одним из основателей группы Strawberry Alarm Clock, игравшей в жанре психоделического рока. К Lynyrd Skynyrd гитарист присоединился в 1972 году, но через три года покинул коллектив. Однако 12 лет спустя он вновь начал выступать в его составе. В 1996 году Кингу пришлось уйти из группы из-за застойной сердечной недостаточности.

В 2006 году в составе Lynyrd Skynyrd он был включен в Зал славы рок-н-ролла.