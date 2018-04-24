Умер экс-гитарист «Сектора Газа»

"Тупикин Сергей Иванович находится у нас, вскрытие проведено, можно забирать завтра утром", - сказали в областном морге.

В похоронном бюро ТАСС сообщили, что Тупикина похоронят во вторник на Юго-Западном кладбище в Воронеже.

Сергей Тупикин родился 23 января 1965 года в Воронеже, с 1989 по 1993 годы был бас-гитаристом рок-группы "Сектор Газа", до этого - соло-гитаристом группы, еще раньше выступал с певицей Ольгой Зарубиной. После того, как группа прекратила существование в 2000 году, Тупикин завершил выступления, нигде не работал.

Советскую и российскую рок-группу "Сектор Газа" создал в Воронеже в конце 1987 года музыкант, вокалист и автор песен Юрий Клинских, более известный под псевдонимом Юра Хой. Группа выпустила две пластинки, записала 15 альбомов своих песен, в том числе 13 студийных. Коллектив прекратил существование в 2000 году после смерти Юрия Клинских.