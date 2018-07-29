Умер трубач Семен Мильштейн

Об этом сообщили в соцсетях близкие музыканта 28 июля.

Почти 10 лет он боролся с тяжелой болезнью, продолжая выступать в концертах.

Семен Мильштейн родился в Бельцах. В 1972—1978 годах учился в музыкальной школе имени П. Столярского в Одессе, в 1978—1983 годах — в ГМПИ им. Гнесиных по классу трубы у профессора Т. А. Докшицера. В 1983—1984 годах — солист оркестра штаба МВО Москвы, в 1984—1987 годах — солист оркестра ВВА им. Гагарина, в 1987—2005 годах — Концертмейстер Отдельного показательного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С 2005 года — руководитель и дирижёр джаз-оркестра Данс-Ленд. Преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.