В филармонии Владивостока голый мужчина притворился торшером

Такой рекламный ход вызвал бурю эмоций со стороны гостей. В соцсетях появились многочисленные фотографии живой инсталляции с участием голого мужчины, которая была развернута в ходе церемонии в холле филармонии, пишет Vladnews. Стоит отметить, что многие участницы светского мероприятия с удовольствием фотографировались на фоне обнажённого мужчины.



Фото с сайта vladnews.ru

По поводу дерзкого перформанса высказалась директор приморской филармонии Анна Алеко.

«Организаторы мероприятия не уведомили нас о формате живых инсталляций, обсуждение которых идет в социальных сетях стало для нас очень неприятным «сюрпризом» с точки зрения этических норм. Уведомляем, что прекращаем какое-либо взаимодействие с рекламным агентством …», - написала Анна в социальной сети Facebook.