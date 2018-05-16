В Moscow music school пройдет день открытых дверей

Также в этом году на платформе университета запустится еще три новых проекта — Московская школа музыки (Moscow Music School), Московская школа коммуникаций MACS, а также бизнес-инкубатор для стартапов в области креативных индустрий. 19 мая состоится День открытых дверей, где все желающие смогут пообщаться со всеми кураторами Moscow Music School.

Расписание выступлений:

12:00 — Презентация школы

12:40 — Songwriting & Music Performance, куратор: Павел Артемьев

13:20 — Music Production, куратор: Федя Переверзев

14:00 — Music Business, куратор: Екатерина Бажанова

15:10 — Анонс коротких программ в 2019-м году

Презентация программ Московской школы кино

15:40 — Звукорежиссура и саунд-дизайн, куратор: Алексей Пузиков

16:10 — Композиторы в кино, куратор: Николай Скачков

На сегодняшний день в Universal University представлены более 160 долгосрочных образовательных программ – российских и международных. В отличие от традиционных образовательных учреждений, которые развиваются в иерархической модели управления, Universal University работает по принципу платформы. Каждый проект внутри имеет большую долю самостоятельности для сохранения мобильности и способности адаптации к изменениям в конкретной индустрии. При этом все проекты развиваются за счет общей платформы, которая аккумулирует образовательную экспертизу, внедряет технологии, предоставляет единую операционную и ресурсную базу, занимается исследованиями. Также общая платформа дает возможности для реализации междисциплинарных проектов и экспериментов на стыке индустрий.

Одним из новых проектов создаваемого Universal University станет Московская школа музыки, которая будет готовить студентов по трем специальностям.

Выпускники направления "Музыкальное продюсирование" (Music Production) научатся работе с аналоговыми и виртуальными инструментами и плагинами, изучат теорию музыки, саунд-дизайн, создание аранжировки и основы звукоинженерии. В качестве дипломной работы они должны будут представить лайв-выступление и музыкальный проект. Куратор программы – саунд-продюсер Федор Переверзев, электронный музыкант, известный публике под творческим псевдонимом Moa Pillar. Федор входит в состав аудио-продакшен студии Monoleak, которая занимает в России одну из лидирующих позиций в области создания рекламного аудио-контента, сотрудничает с ведущими медиа- и ивент-агентствами, дизайн-студиями и видео-продакшенами (Sila Sveta, Department, Stereotactic, Dobro, Hype Production, BBDO Group, Contendo, Auditore China etc.)

На специальности "Songwriting & Music Pertformance" будут учить музыкантов-вокалистов, которые стремятся к созданию собственного репертуара. Их научат принципам создания успешных музыкальных композиций. В основе программы — музыкальная практика, изучение теории музыки и поэзии, а также практические занятия по музыкальному продакшну и звукоинженерии. Куратор программы — известный российский музыкант, композитор и актер Павел Артемьев.

Наконец, выпускники третьей специализации "Music Business" сфокусируются на менеджменте и продвижении артистов. Эта программа — по сути образовательный бизнес-инкубатор, и в процессе обучения студенты совместно с действующими артистами и под руководством опытных кураторов будут разрабатывать реальные музыкальные проекты, начиная от самых ранних стадий и заканчивая полноценным продуктом с проработанной системой монетизации. Куратор данного направления Екатерина Бажанова — представитель конференции Midem в России, преподаватель курса «Менеджмент артиста» в International Music Business School (Барселона), основатель компании Music Development Russia.

Для запуска программы Moscow Music School в новом университете будет выделен отдельный кампус, в котором появится собственная звукозаписывающая студия, оборудованная самым современным оборудованием, компьютерные классы для работы с аудио-редакторами и плагинами, репетиционные классы и лекционные лектории. Кроме того, каждый из студентов сможет взять в прокат все необходимое оборудование и инструменты для домашних репетиций или концертов.

Поскольку цель Moscow Music School — выпускать готовых профессионалов для музыкальной индустрии, одной из главных задач при обучении стоит интеграция студентов в действующую среду. Связями с музыкальной индустрией займется Анна Глуходед, руководитель фестиваля новой культуры, музыки и технологий Synthposium.

За соответствие международным стандартам и обучение педагогов креативным методам преподавания будет отвечать Савва Дудин — ранее он исследовал университетскую среду и разрабатывал проектные решения проблем в Институт образования НИУ ВШЭ, занимался цифровыми продуктами и профразвитием преподавателей в Школа «Летово», запускал лабораторию «Простор» и программу для пожилых людей «Поколение» в Культурный центр ЗИЛ, участвовал в образовательных программах Stanford University, Humboldt-Universität zu Berlin и London Metropolitan University.

Директор Moscow Music School Дмитрий Панов: «Мы открываем школу в музыкальной сфере, чтобы добиться существенного сдвига во всей индустрии. Аналогичные изменения уже произошли в дизайне, архитектуре, кино и искусстве, наступила очередь музыки. Современная музыкальная индустрия требует образования, нацеленного на создание качественного и оригинального музыкального продукта, а не только на высокое исполнительское мастерство. Выпускникам необходимо знать, как строить карьеру, а индустрия должна быть готова их принять. Одно из важнейших отличий нашей Школы — это комплексный подход к образованию, который включает международную экспертизу, уникальный преподавательский состав и инвестиции в инфраструктуру - звукозаписывающие и продакшн студии, профессиональное оборудование и качественные музыкальные инструменты».