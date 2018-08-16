Выставка NAMM Musikmesse 2018 пройдет в сентябре

Бренды со всего мира представят на своих стендах такие компании, как Yamaha Music, Proaudio.ru, 64 Audio, Динатон, D'addario, Лютнер, Азия Мьюзик, Gitarland.ru, LTM Music, Neva Sound, Русская Торговая Компания, INSPECTOR GUITARS, Blastbeat DrumShop и многие другие производители, и дистрибьютеры. Впервые посетители смогут не только посмотреть множество инструментов из разных магазинов, но и приобрести понравившуюся модель прямо на выставке.



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В этом году выставка NAMM Musikmesse пройдет в павильонах 7 (Музей каллиграфии), 7а и 17. Основная часть экспозиции разместится в павильоне 7а на двух этажах. Барабаны, перкуссия, ударные установки и аксессуары для барабанщиков займут павильон 17. Стратегический партнер выставки Yamaha Music продемонстрирует свои новинки и проведет серию мастер-классов для посетителей в отдельном павильоне 7 (Музей каллиграфии).

В павильоне 4.1 расположена зона регистрации посетителей, совместная с выставкой Prolight + Sound NAMM – международной выставкой профессионального оборудования и технологиям для сцены и звука, которая по традиции пройдет параллельно с музыкальной выставкой в павильонах 3, 4.1, 4.2 и 4.

NAMM Musikmesse получила поддержку Министерства промышленности и торговли РФ. Официальная поддержка Минпромторга России позволит выставке не только представить посетителям расширенную экспозицию отечественных производителей музыкальных инструментов, но также будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в индустрии музыки России.

В рамках деловой программы выставки пройдут:

- Круглый стол для преподавателей музыки с участием Международного общества музыкального образования (ИСМЕ). 13 сентября специалисты соберутся вместе, чтобы обсудить проблемы мировой и российской систем музыкального образования, а также поделятся своим опытом и мыслями о путях их решения. Главным докладчиком станет профессор Ли Хиггинос, Президент ИСМЕ.

- Фестиваль современных музыкально-образовательных технологий, организатором которого выступает редакция журнала "Музыка и Электроника", пройдет 16 сентября. Он включит в себя концерт учащихся электронных отделений ДШИ и ДМШ, а также педагогический семинар-практикум «Новые технологии и художественные возможности электронного музыкального инструментария».

- Школа экспорта для российских производителей от Минпромторга;

- Семинары для фортепианных мастеров Piano days, организованные совместно с Ассоциацией фортепианных мастеров;

- B2B встречи с китайскими производителями;

- Дилерские конференции.

Для более широкой аудитории на выставке пройдут гитарные фестивали, финалы конкурсов, розыгрыши с призами, автограф-сессии и meet& greet на стендах, в конференц-залах и на уличной сцене. Среди самых интересных мероприятий выставки:

-Гитарный фестиваль D'addario, хедлайнером которого станет американский музыкант Рон ‘Бамблфут’ Тал – ex-гитарист рок-группы GUNS N' ROSES.

- Музыкальная лаборатория MuzzLab – конференция для начинающих музыкантов. 4 дня выставки специалисты индустрии, популярные музыканты и известные блогеры поделятся своим опытом и расскажут секреты становления и продвижения. Среди партнеров MuzzLab крупные музыкальные порталы, концертные и PR агенства, школы, продюсерские центры, организаторы фестивалей - Learnmusic, RMA, Моспродюсер, Life Music & Bike FM, Интермедиа, Guitar Player party, Pro-Sound music и многие другие. Посетители смогут побывать на бесплатных мастер-классах по гитаре, вокалу и электронной музыке, узнают хитрости записи треков и обработке музыки, выяснят, как «продать» себя лейблу, а также познакомятся с тонкостями PR и продажи музыки.

- Финал барабанного конкурса Drummers United 2018, где победителей ожидают профессиональные призы от ведущих брендов: комплекты тарелок, кастомные ушные мониторы и другие барабанные аксессуары. Помимо этого, все финалисты получат уникальную возможность выступить на сцене Drum Stage павильона Drummers United в прайм-тайм (15-го сентября, суббота). Компетентное жюри выберет победителей в трех номинациях. Со-организатор конкурса - Blastbeat DrumShop. Спонсоры конкурса 64 Audio, МУЗТОРГ, Slami Music Company. ДрамФан – спонсор приза зрительских симпатий.