Алла Пугачева: Да я никакого концерта делать не хотела!

Алла Пугачева рассказала Артуру Гаспаряну из «МК», как на афишах концерта появилась фотография с продюсером Натэллой Крапивиной. По ее словам, Крапивина не имеет отношения к юбилейным концертам, а как консультант выступает Кирилл Серебренников.

Мне просто так понравился именно характер, который схватил этот кадр. Это всего лишь фотография, — настаивает Алла. — Мне даже перед ней (Нателлой) было неудобно. А так у нас есть консультант — Кирилл Серебренников. У меня же десять лет потерялось, и это меня закомплексовало, а он мне очень много ошибок поправил, некоторые вещи убрал, на которые у меня комплексы были...



Артур Гаспарян и Алла Пугачева. Фото Инстаграм

По утверждению Аллы Пугачевой, концерта она не планировала, а просто хотела спеть в Кремле для своих детей.

Вообще-то никакого концерта я делать не собиралась... И не хотела никакого юбилея, просила ничего не делать. Нет, все равно за свое!.. А изначально у меня-то была совсем другая идея. Моя главная мотивация, что дети в первый раз придут на концерт и будут смотреть. Вот о чем я думала! Им же со всех сторон говорят, что их мама — великая певица, а певицу-то они еще не видели. Вживую, по-настоящему. Только старые записи. Но я не хочу оставаться в их памяти только в записях — как певица, о которой им только говорили. Вот и решила просто снять концерт на юбилей, без зрителей, для телевидения и для своих детей. Посадить их в зале, и пусть смотрят. Взяли зал — только для съемок, на пять дней, чтобы без спешки переснять что-то, если понадобится. Ага! Пересняли… Когда начали готовиться, в Кремле удивлялись, что я людей на концерт не зову: «А как же зал будет пустой? Может, настоящий концерт сделаем?» «Сделаем», — ответила я машинально, потому что была вся в мыслях, на эмоциях. Ну, я же концерт и делала. Настоящий. А какой он еще? Если я петь собиралась. И забыла про этот разговор совсем. Даже не поняла тогда толком, о чем меня спросили. А потом мне звонят — суета у нас, говорят, с билетами. «С какими билетами?» — говорю я. «Как?! — отвечают мне, — так мы весь ваш концерт уже продали!» — «Куда продали? Кому продали?» — я вообще не поняла, что происходит. Так меня и сосватали на мой собственный концерт... И куда уже было деваться?!

Вопреки слухам о фонограммном концерте, и журналист Артур Гаспарян, и сама Примадонна утверждают, что на концерте будет живой звук, и петь Пугачева будет исключительно живьем.

Вчера на репетицию пришла, а Толик (Лопатин, звукорежиссер. — Прим. «ЗД») говорит: голос как-то густо звучит, идеально. А я просто с вечера слабительного выпила. Вот и голос зазвучал. Но нельзя часто пить это слабительное, на печень влияет. Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Пришлось делать операцию. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!.. Кто-то передал кому-то эту информацию, что я все песни записала. И началось. Мол, весь концерт под фонограмму. Но это правда, я действительно записала песни, причем левой ногой, чтобы репетировать, чтобы музыканты могли послушать, знать, какой темпоритм… Картина какая-то должна же быть… Я не студийная певица. Мне сперва песни на концертах надо обкатать, а потом уже альбом выпускать, а не наоборот… С удовольствием, может быть, и отдала бы фонограммы для концерта, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать... Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать…

Слухи о плохом состоянии здоровья Алла Борисовна прокомментировала сама.

У меня вертиго началась, — то есть головокружение — нелады с вестибулярным аппаратом. Фигня такая: встаешь и падаешь. Кружится голова. Поэтому и на самолетах не летаю. А началось у меня это в Юрмале. Сперва думала, пройдет. Не прошло. А у Лаймы как раз были какие-то американские врачи. Они пришли, крутили меня, вертели, назвали причину, из-за которой все кружится: хрусталик какой-то неправильно вращается, самопроизвольно. Они говорят: у вас есть только один специалист по этой теме, Мельников в Москве. Я кричу: быстро билеты на самолет! Это был мой первый полет за много лет. Нашла, дозвонилась, пошла. Поставил на ноги. Упражнения, специальные очки, исследования… Радостная, я загуляла, поехали с детьми в Италию. Ложусь спать — на правой стороне могу, на левой нет. Кружится голова все равно. И куда я из этой Италии поеду? Давай молиться, говорю: Господи, за что ж мне такое, сделай что-нибудь, это же невозможно так, и как я теперь буду? Думаю, уже и концерт, наверное, отменять. Поднимаюсь по лесенке в свою комнату, а там фрамуга в окне закрытая — нажимаешь на нее, и она открывается. Я думаю: душно как-то, открыть надо. Нажимаю, а она — хлоп, и прямо мне по голове. Аж в глазах потемнело. Думаю, ну ладно, вот и помолилась… И что ты думаешь? Прошло все! Тьфу-тьфу...