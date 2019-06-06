Дмитрий Маликов стал амбассадором Yamaha

Как сообщили Intermedia в пресс-службе компании, сотрудничество с артистом «отражает стремление компании Yamaha восхищать и вдохновлять, создавая новые шедевры культуры вместе людьми во всем мире».

Мы гордимся сотрудничеством с Дмитрием Маликовым и хотим поддержать его в желании популяризировать занятия музыкой среди детей. Деятельность Дмитрия идеально сочетается с корпоративной философией Yamaha, в соответствии с которои мы стремимся предоставить нашим клиентам лучшие музыкальные инструменты и незабываемый опыт игры на них, — заявил генеральный директор компании Yamaha Music (Russia) Есинори Сасаки.



ТЕКСТ

В рамках совместной деятельности компания Yamaha сконцентрируется на продвижении цифровых фортепиано для самых маленьких музыкантов – учащихся детских музыкальных и общеобразовательных школ, а также поддержке музыкальных проектов Дмитрия Маликова, направленных на развитие детского образования и содействия юным талантам России.

Для меня это знаменательный день, ведь для каждого музыканта Yamaha - это невероятный бренд. Инструменты фирмы Yamaha сопровождали жизнь и творчество многих великих музыкантов. Но мне также приятно, что Yamaha делает много добрых дел для российского музыкального образования и у нас есть возможность презентовать эти замечательные инструменты детям. И я надеюсь, что в моих просветительских программах теперь этот бренд будет звучать громко. Я также уверен, что соприкосновение с великолепными инструментами Yamaha придаст мне новых творческих сил и вдохновения, и я напишу много новых мелодии, — прокомментировал сотрудничество Дмитрий Маликов.

Первым этапом такого творческо-делового альянса стала организация выставки музыкальных инструментов Yamaha на спектакле «Перевернуть игру», который прошел 29 мая 2019 года в Московском Дворце Молодежи. Перед спектаклем юные зрители и их родители могли ознакомиться с новым цифровым фортепиано Clavinova CSP-150 с обучающей функциеи Stream Lights и приложением Smart Pianist, выразить эмоции на электронной ударнои барабанной установке DD-75, поиграть на современном и доступном по цене цифровом пианино линейки Arius (YDP-S34), портативном клавишном синтезаторе PSR- E463, инструменте нового типа Sonogenic SHS-500, а также выиграть в конкурсе уникальный духовои инструмент Venova, разработанный с использованием инновационных технологий и предназначенный для музыкантов любого уровня подготовки.