Джон Фрусчанте вернулся в Red Hot Chili Peppers

Об этом сообщается в инстаграме коллектива.

— Мы расстаемся с гитаристом Джошем Клингхоффером, который был с нами на протяжении последних десяти лет, — говорится в заявлении. — Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны за наше время с ним и бесчисленные дары, которые он разделил с нами. Мы также объявляем с великим волнением и полными сердцами, что Джон Фрусчанте возвращается в группу.



Джон Фрусчанте

Впервые Фрусчанте присоединился к Red Hot Chili Peppers в 1988 году после смерти гитариста Хиллела Словака. В 1992 году он ушел из группы, но вернулся спустя шесть лет — его партии звучат в альбомах группы «Californication» (1999), «By the Way» (2002) и «Stadium Arcadium» (2006). В 2009 году Фрусчанте снова покинул коллектив, и ему на смену взяли Джоша Клингхоффера.