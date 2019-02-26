Экс-директор Латвийской оперы скончался в Риге

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Самые глубокие соболезнования близким великого актера, режиссера и бывшего директора Латвийской национальной оперы Андрейса Жагарса и поклонникам его таланта в связи с его уходом в вечность!" - написал министр.



Андрейс Жагарс

Жагарс родился в сибирском городе Черногорск 16 октября 1958 года, сообщает ТАСС. Через год его семья вернулась в Латвийскую ССР. Здесь он окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, играл в театре и кино.

В 1996-2013 годы он был директором Латвийской Национальной оперы. В 2016 году вместе с солисткой балета Большого театра, народной артисткой России Илзе Лиепа он стал ведущим программы "Большой балет-2016" на телеканале "Культура".

В июне 2017 года Андрейс Жагарс был избран депутатом Рижской думы от партии "Для развития Латвии".