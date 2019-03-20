Елена Ваенга переносит концерты из-за ларингита

По признанию артистки, она сильно заболела. Ваенга опубликовала фото, на котором она приложила руки к больному горлу.
Елена Ваенга
Ваенга пишет (орфография и пунктуация авторские):
Я думаю Сызрани, Самары,Волгограда и Саратова не будет. У меня лоренгит . петь не возможно. Концерты перенесутся на ноябрь. Завтра утром будет все окончательно известно. Мне не просто жаль.... Март " чихающий " со всех сторон " сломал" мне мой " инструмент"..... я очень расстроена. Очень...
... и добавляет:
Датах переноса сообщу на неделе... заболела сильно. Петь " не чем"..... СызраньСаратовСамараВолгоград. вернусь и все спою. Обещаю
Поклонники поддержали любимую певицы. "Выздоравливайте!!! мы Вас ждем и любим!!! Волгоград", "Домой! Домой", "Леночка, скорейшего Вам выздоровления! Берегите себя".
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