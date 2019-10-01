Корпорация CTS EVENTIM купила 51% российского промоутера TCI

Опубликовано пользователем

CTS EVENTIM, ведущий международный поставщик услуг в области развлечений, а также услуг по продаже билетов, приобрел 51 процент акций российского промоутера Talent Concert International (TCI). TCI становится частью промоутерского объединения EVENTIM LIVE, которое теперь также представлено на российском рынке.

Сделка будет завершена в ближайшие несколько дней. CTS EVENTIM является владельцем билетного агентства parter.ru в России с 2006 года.

Клаус-Питер Шуленберг, генеральный директор CTS EVENTIM, прокомментировал присоединение:

«TCI прекрасно дополняет наши возможности. Российский рынок очень важен для растущего числа всемирно популярных артистов, и лишь немногие компании привозят в Россию столько же иностранных исполнителей, сколько TCI. Я уверен, что наши новые коллеги значительно обогатят промоутерское объединение EVENTIM LIVE».

ТЕКСТ
На фотографии: Марина Лысенко, Эдуард Ратников, Фритьоф Пилс, Николай Синицын, Анастасия Макарова

Концертное агентство TCI было основано в 1995 году Эдуардом Ратниковым и с тех пор организовывало живые выступления в России Blur, Ника Кейва, Deep Purple, Kraftwerk, Limp Bizkit, Motörhead, Rihanna, Scorpions, Робби Уильямса и многих других известных исполнителей. Основные события этого года - Дженнифер Лопес, Rammstein и Whitesnake. TCI не ограничивается концертами в двух крупнейших городах страны, Москве и Санкт-Петербурге, оно также регулярно привозит артистов в Иркутск, Калининград, Казань, Новосибирск и Владивосток.

Эдуард Ратников (президент) и Николай Синицын (финансовый директор) продолжат выполнять функции руководителей TCI. Вместе они владеют оставшимися 49 процентами акций компании.

Эдуард Ратников, генеральный директор TCI, добавил:

«CTS EVENTIM является лучшим партнером для продолжения истории роста TCI в долгосрочной перспективе. Возможность стать частью глобального игрока открывает дополнительные перспективы как для компании, так и для всего российского рынка. И, наконец, что не менее важно, для нас большая честь присоединиться к промоутерскому концерну EVENTIM LIVE. Мы с нетерпением ждем расширения нашего нового партнерского портфолио, благодаря захватывающим шоу и их географическому охвату, который простирается вплоть до Тихого океана».

В начале марта этого года CTS EVENTIM объединила всех своих промоутеров в новое подразделение под названием EVENTIM LIVE. На данный момент CTS Eventim владеет 28 промоутерскими компаниями, которые вместе организовывают более 30 фестивалей и около 5 000 живых мероприятий каждый год с десятью миллионами посетителей в двенадцати странах. Основав EVENTIM LIVE, компания тем самым отвечает потребностям растущего числа артистов, ожидающих универсального предложения по организации зарубежного тура.

Доктор Фритьоф Пилс, управляющий директор EVENTIM LIVE:

«Во-первых, приобретение TCI укрепляет наши позиции на европейском рынке. Во-вторых, это дает нам доступ ко многим захватывающим событиям, которые в течение длительного времени организовывались Эдуардом Ратниковым и его командой в России. И в-третьих, у других наших промоутеров теперь есть простой способ предложить своим артистам возможность выступить в России».

CTS EVENTIM является одним из ведущих международных поставщиков услуг в области развлечений, а также услуг по продаже билетов. В 2018 году приблизительно 250 миллионов билетов было продано с использованием различных платформ компании – стационарные кассы, продажи через интернет или через мобильный интерфейс. Онлайн-продажи идут через порталы, такие как eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it и entradas.com. В состав EVENTIM Group также входят многие компании, которые организуют концерты, туры и фестивали: «Rock am Ring», «Rock im Park», «Hurricane», «Southside» и «Lucca Summer». Кроме того, некоторые из самых известных европейских площадок находятся под управлением CTS EVENTIM: например, Lanxess Arena в Кельне, Waldbühne в Берлине и EVENTIM Apollo в Лондоне. CTS EVENTIM AG&Co, имеющий индекс (ISIN DE 0005470306), котируется на бирже с 2000 года и в настоящее время входит в сегмент MDAX. В 2018 году рабочая сила компании, которая насчитывает 3141 сотрудника, принесла более 1,2 миллиарда евро дохода в 21 стране.