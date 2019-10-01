Корпорация CTS EVENTIM купила 51% российского промоутера TCI

Сделка будет завершена в ближайшие несколько дней. CTS EVENTIM является владельцем билетного агентства parter.ru в России с 2006 года.

Клаус-Питер Шуленберг, генеральный директор CTS EVENTIM, прокомментировал присоединение:

«TCI прекрасно дополняет наши возможности. Российский рынок очень важен для растущего числа всемирно популярных артистов, и лишь немногие компании привозят в Россию столько же иностранных исполнителей, сколько TCI. Я уверен, что наши новые коллеги значительно обогатят промоутерское объединение EVENTIM LIVE».



На фотографии: Марина Лысенко, Эдуард Ратников, Фритьоф Пилс, Николай Синицын, Анастасия Макарова

Концертное агентство TCI было основано в 1995 году Эдуардом Ратниковым и с тех пор организовывало живые выступления в России Blur, Ника Кейва, Deep Purple, Kraftwerk, Limp Bizkit, Motörhead, Rihanna, Scorpions, Робби Уильямса и многих других известных исполнителей. Основные события этого года - Дженнифер Лопес, Rammstein и Whitesnake. TCI не ограничивается концертами в двух крупнейших городах страны, Москве и Санкт-Петербурге, оно также регулярно привозит артистов в Иркутск, Калининград, Казань, Новосибирск и Владивосток.

Эдуард Ратников (президент) и Николай Синицын (финансовый директор) продолжат выполнять функции руководителей TCI. Вместе они владеют оставшимися 49 процентами акций компании.

Эдуард Ратников, генеральный директор TCI, добавил:

«CTS EVENTIM является лучшим партнером для продолжения истории роста TCI в долгосрочной перспективе. Возможность стать частью глобального игрока открывает дополнительные перспективы как для компании, так и для всего российского рынка. И, наконец, что не менее важно, для нас большая честь присоединиться к промоутерскому концерну EVENTIM LIVE. Мы с нетерпением ждем расширения нашего нового партнерского портфолио, благодаря захватывающим шоу и их географическому охвату, который простирается вплоть до Тихого океана».

В начале марта этого года CTS EVENTIM объединила всех своих промоутеров в новое подразделение под названием EVENTIM LIVE. На данный момент CTS Eventim владеет 28 промоутерскими компаниями, которые вместе организовывают более 30 фестивалей и около 5 000 живых мероприятий каждый год с десятью миллионами посетителей в двенадцати странах. Основав EVENTIM LIVE, компания тем самым отвечает потребностям растущего числа артистов, ожидающих универсального предложения по организации зарубежного тура.

Доктор Фритьоф Пилс, управляющий директор EVENTIM LIVE:

«Во-первых, приобретение TCI укрепляет наши позиции на европейском рынке. Во-вторых, это дает нам доступ ко многим захватывающим событиям, которые в течение длительного времени организовывались Эдуардом Ратниковым и его командой в России. И в-третьих, у других наших промоутеров теперь есть простой способ предложить своим артистам возможность выступить в России».

CTS EVENTIM является одним из ведущих международных поставщиков услуг в области развлечений, а также услуг по продаже билетов. В 2018 году приблизительно 250 миллионов билетов было продано с использованием различных платформ компании – стационарные кассы, продажи через интернет или через мобильный интерфейс. Онлайн-продажи идут через порталы, такие как eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it и entradas.com. В состав EVENTIM Group также входят многие компании, которые организуют концерты, туры и фестивали: «Rock am Ring», «Rock im Park», «Hurricane», «Southside» и «Lucca Summer». Кроме того, некоторые из самых известных европейских площадок находятся под управлением CTS EVENTIM: например, Lanxess Arena в Кельне, Waldbühne в Берлине и EVENTIM Apollo в Лондоне. CTS EVENTIM AG&Co, имеющий индекс (ISIN DE 0005470306), котируется на бирже с 2000 года и в настоящее время входит в сегмент MDAX. В 2018 году рабочая сила компании, которая насчитывает 3141 сотрудника, принесла более 1,2 миллиарда евро дохода в 21 стране.