Минкульт введет уникальные метки для музыкальных инструментов

Об этом сообщила ТАССдиректор нормативно-правового департамента министерства Наталья Ромашова на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы на этой неделе внесем в правительство законопроект, я думаю, что в течение полугода он уже будет принят Государственной думой. По желанию владельца можно будет нанести метку, которая позволит идентифицировать музыкальный инструмент", - сказала Ромашова.

В настоящее время владелец музыкального инструмента вместе с разрешением на его вывоз может получить на него паспорт, в котором описывается инструмент. Однако сотрудник таможни не всегда может определить, действительно ли разрешение получено, к примеру, на данную скрипку. Из-за этого у гастролирующих музыкантов нередко возникают проблемы на границе. "Теперь уже при проведении экспертизы будет ставиться уникальная метка, такая же метка ставится в паспорт, и таможенник только их сверит", - отметила представитель Минкультуры.

По словам Ромашовой, также готовятся другие изменения для музыкантов, гастролирующих и демонстрирующих российскую музыкальную школу за рубежом. "Мы освобождаем от уплаты госпошлины на временный вывоз музыкальных инструментов, которые музыканты берут с собой в рамках гастрольной деятельности. Сейчас музыкант должен получить разрешение, за это уплачивается 0,01% от страховой стоимости, к примеру, скрипки. Некоторые инструменты стоят сотни миллионов рублей, есть скрипки, которые стоят полтора миллиарда. Таким образом госпошлина достигает в этих случаях 150 тыс. рублей за каждый выезд", - сказала она.

Кроме того, готовится изменение, которое даст возможность музыкантам получать многократные разрешения на вывоз редких инструментов, а не обращаться за подобным документом каждый раз, когда они отправляются в заграничный тур.