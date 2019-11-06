Московскую саксофонистку не пустили в Японию из-за рождения в Крыму

По его словам, Кожухарова родилась в 1981 году в Крыму, но в 2014 году получила российский паспорт. Несмотря на это японская сторона настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины.

"Она всегда жила в Москве. Тем не менее, она попадает под эти ограничения, которые накладываются на жителей Крыма. Неожиданная для меня ситуация", - признался Болдачев.

Он выразил надежду на то, что ситуацию можно будет урегулировать на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

"Я на данный момент как раз направляюсь в МИД, буду там узнавать сейчас все. Сегодня документы перешлют в МИД Японии, я надеюсь, что получится. У нас пока есть время до 15 числа, после мы должны выехать на концерт в Киото", - рассказал музыкант.

Собеседник агентства добавил, что понимает реакцию посольства, которое действуют в связи с полученными инструкциями, но надеется на благополучное разрешение сложившейся ситуации.

"Мне кажется, может, они и готовы пойти навстречу, но вряд ли это выйдет, потому что правила для всех едины. В данном случае меня больше всего волнует, что в последнее время у нас развиваются отношения с Японией, как политические, так и культурные, проходят перекрестные года культуры, но тем не менее по таким вот неожиданным аспектам ситуация остается очень жесткой. Например, один мой коллега из Японии, который занимается политикой, рассказал, что по отношению вопроса Крыма ожесточенная позиция, даже не только по структуре законов, но и в головах людей", - заключил Болдачев.