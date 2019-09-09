Новосибирская таможня объяснила, зачем отобрала скрипку у Симоняна

В минувшую субботу Симонян рассказал сайту ngs.ru, что в новосибирском аэропорту "Толмачево", откуда он должен был улететь на гастроли в КНДР, его и его скрипку "нагло бесцеремонно" задержали таможенники, которые заподозрили, что инструмент может являться культурной ценностью, для вывоза которых требуется специальное разрешение. Возмущенный скрипач заявил, что предъявил сертификат о том, что скрипка изготовлена в 2010 году французским мастером, однако этого якобы оказалось недостаточно, и в итоге он улетел на другие гастроли, а скрипка осталась на таможенном посту.



Михаил Симонян

Представитель Новосибирской таможни Татьяна Супжанова рассказала РИА Новости, что пассажир рейса Новосибирск-Пекин, вылетающего из аэропорта "Толмачево" поздно вечером по местному времени 6 сентября, при прохождении таможенного контроля не смог предъявить необходимые документы на скрипку.

"Причиной полагать, что музыкальный инструмент может являться культурной ценностью, послужил внешний вид скрипки, изготовленной под старину, имевший соответствующие потертости и так далее и надпись в виде цифр "1734". По законодательству, основанием для вывоза подобных предметов из России является заключение Минкультуры РФ о том, что инструмент не является культурной ценностью", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что самого музыканта никто не задерживал, и он мог улететь своим рейсом, оставив скрипку для экспертизы. Однако он, по данным ведомства, отказался и после вылета своего самолета показал таможенникам смартфон со страницей сайта зарубежной компании-изготовителя музыкальных инструментов, утверждая, что это и есть документ, подтверждающий, что скрипка не является культурной ценностью.

По словам Супжановой, музыканту предложили дождаться прибытия эксперта, специально вызванного таможенниками ночью в аэропорт, и в случае, если скрипка не представляет культурной ценности, улететь в Пекин следующим рейсом. Однако он отказался, оставил инструмент и уехал, добавила она.

Представитель таможни отметила, что прибывший вскоре эксперт подтвердил, что скрипка культурной ценностью не является, о чем тут же сообщили покинувшему аэропорт музыканту.

"В день инцидента скрипку музыкант забрать отказался. В настоящее время она находится на таможенном посту и будет выдана владельцу по первому обращению", - добавила она.