Орган Нотр-Дама не пострадал

Опасность для инструмента представлял не только огонь, но и вода при тушении. Орган спасла плита, расположенная сверху. Заметно только несколько небольших луж.

Ранее сообщалось, что большой орган Нотр-Дама был почти полностью уничтожен в огне. К счастью, это не так.



Орган Нотр-Дама

Министр культуры Франции Франк Риестер, в свою очередь, заявил в эфире France Inter, что главный орган «выглядит так, будто он был сильно поврежден». Тем не менее он подчеркнул, что еще «рано ставить диагноз» музыкальному инструменту.

Напротив, орган, расположенный в хорах, пострадал сильно.

Всего в соборе три органа. Наибольшую ценность представляет большой орган (5 мануалов, 8 тысяч труб), создание которого началось в 15 веке. Три столетия спустя он приобрел современный облик. Пережил Французскую революцию. Последний раз инструмент реставрировали в 2014 году.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, обрушились шпиль и крыша собора.