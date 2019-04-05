Правительство решило облегчить жизнь музыкантам-гастролерам

«Проект федерального закона разработан в целях снижения налоговой нагрузки физических и юридических лиц, осуществляющих временный вывоз из Российской Федерации культурных ценностей с обязательством их обратного ввоза. Льгота будет распространяться на отдельную категорию лиц музыкантов, которые в связи с частыми поездками (гастроли, конкурсы и т.д.) несут значительные финансовые затраты по уплате государственной пошлины за каждый выезд», - говорится в пояснительной записке.

В тексте законопроекта указано, что льгота коснется физлиц - «за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз в целях гастрольно-концертной деятельности струнных музыкальных инструментов или смычков, в том числе при продлении срока временного вывоза в указанных целях струнных музыкальных инструментов или смычков».

Авторы отметили, что основанием для предоставления льготы будет являться документ, подтверждающий цель поездки.

«Освобождение от уплаты государственной пошлины музыкантов будет способствовать увеличению гастролирующих российских музыкантов, популяризации творчества российских музыкантов за рубежом, конкурентоспособности российских исполнителей, выступающих на международных конкурсах», - следует из пояснения.

Документом устанавливается предельный размер государственной пошлины в размере 5 тыс. руб. за выдачу разрешительного документа на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза. Уточняется, что такая мера позволит снизить затраты на выставочные проекты, организуемые за рубежом из частных российских коллекций.

«Предлагаемый законопроектом предельный размер государственной пошлины включает в себя затраты на финансирование деятельности сотрудников Министерства культуры Российской Федерации и его территориальных органов, связанной с выдачей заключений (разрешительных документов) на временный вывоз культурных ценностей», - подытожили авторы.