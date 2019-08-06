Руководитель ВИА «Пламя» Сергей Березин скончался

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Гелена Дорфман.

«Да, это произошло, Сергей Владимирович скончался», - сказала Г.Дорфман.

Советский и российский композитор, художественный руководитель и основатель вокально-инструментального ансамбля «Пламя» С.Березин родился 31 октября 1937 г. В 1973 году Сергей Березин стал работать в одном из известных советских вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. В 1975 году вышел из «Самоцветов» вместе с группой музыкантов и создал новую группу «Пламя», первые программы которой включали песни советских композиторов.



Сергей Березин

Вскоре сам Сергей Березин начинает писать основные композиции ВИА. Среди его популярных композиций: «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень», «Снег кружится». Песни С.Березина входят также в репертуар известных артистов - Анне Вески, Льва Лещенко, Михаила Шуфутинского, Филиппа Киркорова и других.