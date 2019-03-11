Следователи: Вокалист The Prodigy покончил с собой

Об этом заявила в понедельник Линси Чафф, представитель коронерского управления графства Эссекс на юго-востоке Англии, которое проводит расследование обстоятельств смерти музыканта, передает ТАСС.

"Полиция прибыла на место инцидента, все было сделано в соответствии с действующими протоколами, а смерть была подтверждена как не вызывающая подозрений", - приводит слова Чафф, сказанные на сегодняшних предварительных слушаниях, состоявшихся в городе Челмсфорд, административном центре Эссекса, агентство Press Association.





Агентство со ссылкой на коронера сообщает, что вскрытие тела было проведено 7 марта. Результаты токсикологической экспертизы будут представлены позднее, а полноценное публичное заседание по этому вопросу намечено на 23 июля.

Тело Флинта было обнаружено в понедельник в его доме. В тот же день основатель и участник этого британского электронного коллектива Лиэм Хоулетт сообщил, что музыкант покончил жизнь самоубийством.

В декабре 2018 года сообщалось, что The Prodigy должна стать хедлайнером седьмого музыкального фестиваля Park Live, который пройдет с 12 по 14 июля 2019 года в Парке Горького в Москве. Британский музыкальный коллектив неоднократно выступал в России с концертами. Легендарное шоу The Prodigy на Манежной площади, которое состоялось 27 сентября 1997 года, собрало более 250 тыс. зрителей и вошло в историю как одно из самых ярких и запоминающихся выступлений группы.