Ticketscloud представил смарт-билеты на концерты

Вместо электронного билета из прошлого — PDF-файла, который надо показывать с телефона организаторам на входе или вообще печатать заранее на принтере — покупатель смарт-билета, которым удобно пользоваться и который нельзя подделать, получает доступ в групповой чат мероприятия, подарки от организаторов и бонусный контент от артистов, а также возможность этот билет безопасно перепродать или приобрести с рук. В Москве прошла презентация смарт-билета для широкой публики.

О подготовке матча или концерта, о возможных отменах, переносах и изменениях, об анонсах от артистов и организаторов можно будет узнать напрямую из приложения TicketsWallet. Но кроме того, каждый смарт-билет дает покупателю доступ в групповой чат мероприятия. В этом чате могут общаться посетители, артисты и организаторы, там можно будет, например, посмотреть бэкстейдж-видео, поучаствовать в розыгрыше, узнать о концертном флешмобе и получить от организаторов приятный бонус: скажем, бесплатный напиток в баре или промокод на такси.

Сегодня артисты активно ищут новые формы взаимодействия с поклонниками. Например, на одном из концертов британский музыкант Эд Ширан попросил зрителей стримить выступление в соцсетях, а затем сделал из этих видео новый клип.

«Билет будущего должен быть больше, чем просто билет. Мы хотим продлить эмоции от событий и при этом упростить процесс их получения. Мы создаем сообщество вокруг мероприятий. В ближайшее время мы планируем возможность добавления в профиль фото и видео, а потом масок и стикеров. В профиле также появится информация, на какие мероприятия человек ходил и пойдет, возможность подписаться и видеть, куда ходят друзья. По сути, это шаг на пути к созданию социальной сети внутри приложения, такого билетного Инстаграма», — комментирует СEO и основатель Ticketscloud Егор Егерев.

Смарт-билет можно, в случае чего, спокойно перепродать другим зрителям, которым не досталось мест, или купить с рук, если до этого билеты быстро расхватали. Раньше даже бумажные билеты покупать у третьих лиц было небезопасно — на сайтах объявлений сбывают много подделок. Смарт-билет защищен от фальсификации, потому что содержит динамический QR-код, который меняется каждые 10 секунд — его невозможно скопировать. Благодаря технологии блокчейн для организаторов становятся прозрачны все сделки с билетами: известно, за какую цену перепокупались места, через какие каналы коммуникации люди узнавали о мероприятии, кто в конечном итоге окажется в зале. С каждого проданного дороже номинала смарт-билета организатору автоматически перечисляется комиссия (правила перепродажи устанавливает сам организатор). Так, покупатель защищен от подделок и фрода, организатор гарантированно получит прибыль. Продать или бесплатно подарить смарт-билет можно прямо в приложении TicketsWallet.

Купить билет можно не только в приложении, но и на сайте организатора мероприятия через специальный виджет. Поскольку билета в бумажной форме не существует, на входе стоят сканеры QR-кода, чтобы сканировать коды и пускать на мероприятие. Там же предусмотрены портативные зарядки для тех, у кого телефон разрядился.

Решение уже опробовали участники 45 мероприятий, в том числе фестиваля современной музыки и архитектуры Signal и хардкор-фестиваля Under Pressure.