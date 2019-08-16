Умер композитор Роман Леденев

Об этом сообщает Союз кинематографистов.

"Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом. <...> Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка", — говорится в сообщении.

Среди сочинений Леденева — "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра, Con sordini (Маленький реквием) для альта и камерного оркестра, "Русь — зеленая и белоснежная" для оркестра, а также "Концертная речитация" для виолончели с оркестром.

Он также написал музыку к кинофильмам "Ход конем", "Зной", "Крылья", "Вся королевская рать", "Странная женщина", "Атланты и кариатиды" и другим.