Умер Нильда Фернандез

О его смерти сообщила AFP семья покойного. Певцу был 61 год.

Даниэль Фернандез родился в Барселоне, но вырос в Лионе, хотя впоследствии вернулся в Испанию учиться и вообще фактически жил на две страны. Первый диск «Le bonheur comptant» он выпустил в 1981 году под собственным именем, но эта пластинка не имела успеха. Вскоре музыкант взял псевдоним Нильда Фернандез, и его второй мини-альбом под этим псевдонимом, вышедший в 1987 году «Madrid, Madrid» стал визитной карточкой артиста и получил множество наград.

Далее он записывал альбомы как на французском, так и на испанском языках. Нильда сотрудничал со многими артистами мирового уровня такими, как Мерседес Соса, Джейн Биркин, Сэм Мангвана, Патрик Брюэль, Жорж Мустаки, Марина Росселл.

В 2001 году Фернандез отправился в Россию, где прожил пять лет, записал несколько дуэтов в Борисом Моисеевым («И день, и ночь», «Когда забудешь ты меня» и др.) и стал организатором серии концертов «Французские сезоны», на которые привозил таких звёзд, как Angun, Жорж Мустаки, Клод Нугаро, Matmatah, Сансеверино, Эдгар Равахатра, Ив Жаме, Александра Краверо, Le P’tit Jezu и других. В 2010-х он также часто бывал в России.