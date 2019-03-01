Умер пожизненный обладатель Grammy и 4 Оскаров композитор Андре Превин

Композитор скончался в четверг утром в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен. Сообщения о его смерти подтвердила изданию менеджер музыканта Линда Петрикова.



ТЕКСТ

Превин родился в семье еврейских иммигрантов из России. В 1937 его семья бежала из Германии во Францию, а затем в США, где Превин получил американское гражданство. Работа Превина в кинематографе четырежды была удостоена премии "Оскар": за фильмы "Жижи" (1958) "Порги и Бесс" (1959), "Irma la Douce" (1963) и "Моя прекрасная леди" (1964). Превин участвовал в создании музыки для более чем 50 фильмов за всю свою карьеру.

Он имел премию «Грэмми» за лучший джазовый инструментальный альбом, Grammy Lifetime Achievement Award, премию «Грэмми» за лучшее исполнение оркестром или инструменталистом с оркестром, премию «Грэмми» за лучший альбом или запись, являющиеся оригинальной звуковой дорожкой из фильма или телевидения, премию «Грэмми» за лучший альбом классического кроссовера, премию «Грэмми» за лучшее инструментальное сольное исполнение, премию «Грэмми» за лучшее хоровое исполнение, премию «Грэмми» за лучшее исполнение камерной музыки.

Андре Превин был музыкальным руководителем Хьюстонского симфонического оркестра, Питтсбургского симфонического оркестра и Лос-Анджелесской филармонии, а также главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. Превин был назначен почетным командиром ордена Британской империи в 1996 году. В 2005 году он был удостоен международной премии Гленна Гулда, а в 2008 году получил премию журнала Gramophone Lifetime Achievement Award за работы в классической, кино и джазовой музыке. В 2010 году Академия звукозаписи удостоила Превина пожизненным обладателем Grammy. Дискография Превина содержит сотни записей в кино-, джазовой, классической музыки и современной классической музыки.

В 1970-х годах Превин был женат на известной актрисе Миа Фэрроу – бывшей супруге певца Фрэнка Синатры, впоследствии вышедшей замуж за режиссера Вуди Аллена. Его пятый брак, в 2002 году, был с немецкой скрипачкой Анн-Софи Муттер, для которой в предыдущем году он написал свой Концерт для скрипки. Они объявили о разводе в августе 2006 года, но впоследствии продолжили совместную работу на концертах.