В Гонконге открывается новый оперный театр

Новый оперный театр построен в сочетании традиционных элементов китайской культуры и современного стиля.



Xiqu Centre

В центре будут расположены два зала на 1073 и 200 мест, а также организованы пространства для проведения семинаров и творческих встреч.

Кроме того, в новом театре уже обустроили восемь студий для репетиций артистов и мастер-классов.

Новое здание является частью проекта крупнейшего в Азии Культурного центра «Западный Коулун», который будет состоять из 17 учреждений культуры. Экстерьер здания смешал в себе современные и традиционные элементы, по форме Xiqu Centre напоминает китайский бумажный фонарик. Главный вход выполнен в виде приоткрытого театрального занавеса, за которым находится обширный атриум с круглым подиумом. Здесь проводятся различные выставки и показы небольших представлений, можно отдохнуть или посетить магазины. Атриум спроектирован так, что доступен для природного освещения и морского бриза. На восьми этажах здания размещаются Большой театр на 1 073 места (занимает верхний этаж), изящный театр Чайного домика на 200 мест (расположен на первом этаже), восемь профессиональных репетиционных студий (расположены на втором этаже), зал для семинаров и кинопоказов на 108 мест, офисы, рестораны, кафе и сувенирные магазины. Звукоизоляция полностью блокирует шумы с вокзала Западного Коулуна и станции метро Остин, а также с оживлённых Остин-роуд и Кантон-роуд, расположенных рядом с театром.

Отметим, что в Гонконге Xiqu Centre стал объектом насмешек, так как и внешний вид его главного входа похож на женские половые органы, и произношение названия на кантонском диалекте созвучно с названием влагалища (si chue).