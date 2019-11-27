В Москве прошел XI фестиваль виолончельной музыки Vivacello

Фестиваль проходил на нескольких площадках: в концертном зале «Зарядье», камерном зале Дома музыки, в Московской консерватории, в знаменитом джаз-клубе «Эссе» и Концертном зале имени Чайковского. Солистами фестиваля выступили виолончелисты, представляющие разные страны: Борис Андрианов (Россия), Клаудио Бохоркес (Германия), Нарек Ахназарян (Армения), Гай Джонстон (Великобритания), Анна Кошкина (Россия), Рафаэль Уоллфиш (Великобритания), Лора ван дер Хейден (Великобритания) и пр.



Открытие фестиваля Vivacello

Vivacello открылся 10 ноября в «Зарядье» Концертом-рапсодией для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна. Композитор написал его в 1963 году и впоследствии посвятил свое сочинение Мстиславу Ростроповичу. На открытии присутствовал современный классик, польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Именно его Concerto Grosso № 1 для трех виолончелей открывало первый фестиваль Vivacello в 2008 году. Сейчас Vivacello решил повторить тот успех, только в этот раз Концерт исполнил Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», а солистами выступили Клаудио Бохоркес (Германия), Данжуло Ишизака (Германия) и Чэнь Ибай (Китай). Самому произведению уже почти два десятка лет и на пресс-конференции, предваряющей открытие фестиваля, на вопрос журналистов, когда же было его самое лучшее исполнение, пан Пендерецкий скромно ответил: «Уверен, что будет сегодня».



Клаудио Бохоркес (Германия), Данжуло Ишизака (Германия) и Чэнь Ибай (Китай)

12 ноября во флигеле «Руина» МУАР имени А. В. Щусева публика собрались, чтобы услышать «Страдивари наших дней» — так называют виолончельных дел мастер Габриэля Джебрана Якуба — и его инструменты. Девять виолончелистов, среди них Михаил Дегтярев, Никита Зубарев, Анна Кошкина, Александр Рамм, Дмитрий Хрычев продемонстрировали разные модели мастера исполнили знаменитую «Бразильскую бахиану» Э. Вила-Лобоса.

Фестиваль Vivacello не ограничивается классическими концертами, но идет в ногу со временем, не без успеха пробуя новые форматы. Так 13 ноября в Малом зале Консерватории прошел необычный перформанс, выстроенный по сценарию писателя Саши Филипенко: история старинной виолончели, рассказанная от первого лица. В главных ролях — инструменты Бориса Андрианова и Гая Джонстона, а вербализировала их актриса Татьяна Друбич.



В главных ролях — инструменты Бориса Андрианова и Гая Джонстона, а вербализировала их актриса Татьяна Друбич

15 ноября прошла встреча двух фестивалей: Vivacello и VI международного фестиваля имени А. Фраучи, посвященного гитарной музыке. В Камерном зале ММДМ состоялся необычный концерт с живым видеоартом. В программе концерта прозвучали произведения современных авторов, написанные для виолончели, гитары и оркестра: Андрея Зеленского, американо-мальтийского композитора Алексея Шора и итальянца Джованни Соллима. Вместе с Борисом Андриановым и Анной Кошкиной на сцене выступил гитарист Дмитрий Илларионов и ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.



Вместе с Борисом Андриановым и Анной Кошкиной на сцене выступил гитарист Дмитрий Илларионов и ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского

В последующие дни торжественная обстановка концертных залов сменилась на более расслабляющую. 16 ноября в джаз-клубе ESSE выступили Ширли Смарт и ее трио. Британская виолончелистка умело сочетает в своем творчестве классическую базу, джазовые импровизации и мотивы Ближнего Востока.



Ширли Смарт

Ее соотечественница Аянна Виттер-Джонсон, концерт которой состоялся на следующий день, пошла в экспериментах еще дальше: в ее проекте слились академическая музыка и R&B. В анонсе звучит несочетаемо, в действительности — необычно и вполне гармонично.



Аянна Виттер-Джонсон

Завершился фестиваль в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В концерте-закрытия были исполнены сразу две премьеры: Концерт для виолончели с оркестром Джеральда Финци — одного из самых популярных в Англии, но малоизвестного вне ее — композиторов XX века (солист — Рафаэль Уоллфиш из Великобритании).



Рафаэль Уоллфиш

Еще одна премьера вечера — Тройной концерт литовского композитора еврейского происхождения Анатолиюса Шендероваса. Вместе с БСО имени Чайковского его исполнили скрипач Сергей Догадин, пианист Андрей Коробейников и молодая гостья из Англии Лора ван дер Хейден. Дирижировать приглашен британский маэстро Джастин Браун — ученик Сейдзи Озавы и Леонарда Бернстайна, в настоящее время возглавляющий Баденский государственный театр в Карлсруэ и Симфонический оркестр Алабамы.

На закрытии не обошлось без сюрпризов: концертмейстер группы виолончелей БСО Виктор Симон, занимающий свою должность уже более 50 лет, сыграл с родным оркестром два номера как солист: «Песнь менестреля» Глазунова и «Романс» из «Тангейзера» Вагнера. В феврале Симону исполнится 90 лет, но на его игре этот опыт сказывается самым наилучшим способом.

Дженнет АРЛЬТ

Фото: Евгений Евтюхов и Наталья Польская