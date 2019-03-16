В Москве снесли усадьбу Римских-Корсаковых

Вместо нее предприниматель Владимир Семенихин собирается построить многоэтажный дом с подземной парковкой, сообщает издание «МОХ».

Часть фасада исторического здания будет сохранена, однако кроме нее ничего больше не останется, а на этом месте к 2020 году появится элитный жилой комплекс Allegoria Mosca.



До сноса

Строительством занимается компания «Стройтэкс» с Владимиром Семенихиным во главе совета директоров. Уточняется, что сам предприниматель называет себя «любителем русского искусства», хотя до этого его компания занималась сносом дома Зиминой и доходного дома начала прошлого века.



Сейчас

Само здание оказалось одним из немногих, уцелевших в пожаре 1812 года, в нем гостил композитор Петр Чайковский и снимал комнату художник Василий Суриков. В 50-е годы прошлого века там жил писатель Василий Аксенов. Внутри строения сохранились элементы интерьера XIX века.

Изначально здание планировалось снести полностью, однако активистам и противникам уничтожения усадьбы удалось отменить это решение властей и согласовать с ними один из проектов будущего строительства.

«Мы выносили информацию в публичное пространство, направляли письма в мэрию. Подавали заявку на постановку дома № 4 на охрану как объект культурного наследия. Упоминали здание на разнообразных митингах в защиту культурного наследия. Семенихину написали открытое письмо с призывом сохранить эти здания, но предприниматель на него не отреагировал», — сообщила депутат округа Лефортово Александра Андреева.

Сообщается, что 14 марта Совет депутатов муниципального округа Хамовники выразил протест по поводу сноса исторических зданий и потребовал от мэра Москвы Сергея Собянина «пересмотреть градостроительную политику в центральной части Москвы, отказавшись от уничтожения ценных объектов историко-градостроительной среды, составляющих живую ткань исторического города».