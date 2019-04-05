В Самаре установят памятник Шостаковичу работы Церетели

Ранее с предложением увековечить память композитора выступил член Центрального совета РВИО, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Хинштейн. Эту инициативу поддержал Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

“Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал инициативу установки памятника Дмитрию Шостаковичу в Самаре. С предложением увековечить память композитора выступил член Центрального совета РВИО Александр Хинштейн. Монумент высотой четыре метра уже изготовлен скульптором Зурабом Церетели”, — говорится в пресс-релизе РВИО.





Сообщается также, что РВИО готово принять участие в реализации проекта в части приобретения бронзовой скульптуры работы Церетели.

Местом установки памятника может стать сквер на площади Куйбышева, возле Самарского академического театра оперы и балета.

Как сообщили в правительстве Самарской области, церемония открытия монумента может состояться в сентябре этого года, в рамках празднования Дня города. Памятник планируется установить в сквере около Самарского академического театра оперы и балета.

В городе Шостакович жил в эвакуации в годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 год. Именно здесь композитор закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией и именно здесь, в местном ДК имени Куйбышева (ныне Самарский академический театр оперы и балета) 5 марта 1942 года была впервые исполнена эта симфония.

Долгое время имя Шостаковича на карте Самары никак не было отмечено. Лишь в 2004 году в рамках проходивших в городе Всероссийских дней славянской письменности и культуры на доме, где жил композитор, была открыта мемориальная доска.

Кроме того, имя великого композитора было присвоено самарской детской музыкальной школе. В 2006 году в центре Самары появилась улица Шостаковича — ею стала улица, идущая от театра оперы и балета, к дому, где жил композитор.