В сочинском КЗ «Фестивальный» прошли обыски

По его словам, изъяты все документы МУПа. Источник отметил, что во время обысков изъяли все печати и документы бухгалтерии.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

С января 2019 года директором МУП "Концертный зал "Фестивальный" является Андрей Безроднов.

Концертный зал "Фестивальный" открылся 14 июля 1979 года выступлением Государственного академического хореографического ансамбля "Березка". Уже много лет это главная концертная площадка для звезд шоу-бизнеса в приморском курорте.