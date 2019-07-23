Вторая часть мемуаров выйдет под названием «Стингрей в Зазеркалье»

Джоанна много раз приезжала в СССР в 1980-х годах, подолгу жила в стране, была знакома с культовыми советскими рок-музыкантами – Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Константином Кинчевым, Сергеем Курёхиным, Гариком Сукачевым, Вячеславом Бутусовым, сотрудничала с ними.



«Стингрей в Зазеркалье»

Вторая книга Джоанны Стингрей – это продолжение ее первой книги «Стингрей в Стране Чудес». Если первая книга Джоанны была посвящена ленинградскому периоду, то во второй события разворачиваются в Ленинграде и Москве. В книге - ранее неопубликованные фотографии из личного архива Джоанны Стингрей.

Напомним, что первая часть мемуаров Джоанны поступила в продажу в апреле текущего года. Издание вызвало большой резонанс среди любителей рок-музыки. Отметим, что обе книги Стингрей написала в соавторстве с дочерью Мэдиссон.

«В ваших руках «Приключения Джоанны в стране большевиков». Кажется, что маленькая американская девочка отправляется в заснеженный Советский Союз в поисках впечатлений и открытий. На самом деле Джоанна Стингрей отправилась в Ленинград в поисках самой себя. И нашла. Не только себя, но еще несколько важных людей в своей жизни. Она стала их пророком для западной аудитории. А советские были так устроены, что верили только пророкам «из-за бугра». Красная волна, поднятая Джоанной, вернулась назад и принесла заслуженное внимание ее героям. Эти воспоминания поражают открытостью, живой прямолинейностью и главное –они абсолютно честные. Пойди поищи честных мемуаров. Джоанна не хочет казаться кем-то, кем она не была. Она вспоминает людей, которых любила и любит. Людей, которые помогли ей найти себя. Настоятельно рекомендую прочесть всем, кто хочет узнать, как это было на самом деле» - Константин Эрнст

Мне ужасно хотелось поделиться с Западом той неуемной творческой энергией, могучими эмоциями и прекрасной музыкой и искусством, которые я открыла для себя в Ленинграде. Вывезенная тайком музыка моих друзей превратилась в изданный в Америке двойной альбом Red Wave – Four Underground Bands from the USSR. «Музыка не имеет границ» – эти слова стали моим девизом, моим лозунгом, моей мантрой, - Джоанна Стингрей