Вышел комикс про гитарные педали

Автор комикса - Юрий Константинов сам является музыкантом. По его словам, дома он, как и любой гитарист, живет в окружении педалей. И однажды ему пришло в голову поиграться с ними и представить, что у них тоже есть чувства и эмоции. Так родился город гитарных педалей: Pedalburg.

Pedalburg — это особенный город, вы не найдете его на карте, и до него невозможно купить билет на поезд, ведь это город, жители которого — гитарные педали. Беззаботный Фуз, осторожный Дист, прекрасная Дилей, распутная Край Бэби — все здесь мирно уживаются, веселятся и грустят, мечтают и не отчаиваются. Среди педалей кипят нешуточные любовные страсти, есть место панковским безобразиям и тихому семейному уюту, хотя вся их вселенная помещается на педалборде хозяина.