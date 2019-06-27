Завершился III международный конкурс «Вятское»

Всего на конкурсе «Вятское» 4 номинации: духовые, академический вокал, фортепиано и скрипка. Три номинации уже завершены, и вот сегодня были объявлены последние победители конкурса.

Президент конкурса «Вятское» и председатель жюри вокальной номинации — Любовь Казарновская, директор конкурса — Лада Меркулова. Конкурс проходит третий год в историко-культурном комплексе Вятское, получившим звание «самой красивой деревни России», в 40 км от Ярославля. Конкурс проходит при поддержке министерства культуры РФ и правительства Ярославской области, а в этом году конкурс получил поддержку еще и от Фонда президентских грантов РФ.

В жюри скрипичной номинации — Павел Берман (Италия, председатель жюри), профессор консерватории Лугано, основатель Каунасского оркестра. Кроме того, в жюри профессор Венской консерватории Анна Кандинская (Австрия), ведущий преподаватель колледжа при Московской консерватории Альвия Вандышева и импресарио Андреас Фирцигер (Австрия).

В конкурсе приняли участие 23 скрипача возрастом от 11 до 25 лет, разбитые на три возрастные группы.

Итоги таковы:

Младшая группа



Иван Терещенко

I место — Иван Терещенко (пед. Елена Иванова, ДМШ им. Шопена) и Анна Левина (пед. Алла Вандышева, ДМШ АМУ при МГК), оба из Москвы.

II место — Вероника Гремячих (пед. Ольга Серветник, Мытищинская ДМШ) из Мытищ.

III место — Вероника Новикова (пед. Людмила Усачева, Ярославская ДШИ им. Дм. Когана) из Ярославля и Варвара Бодрова (пед. Ирина Калашникова, московская ДШИ им. Римского-Корсакова) из Москвы.

Средняя группа



Софья Фирсова

I место — Софья Фирсова (пед. Елена Иванова, московская ДМШ им. Шопена) из Москвы

II место — Эдуард Юденич (пед. Альвия Вандышева, МШ АМУ при МГК) из Москвы и Лидия Горбунова (пед. Ольга Серветник, Мытищинская ДМШ) из Москвы.

III место - Полина Дегтярева (пед. Людмила Усачева, Ярославская ДШИ им. Дм. Когана) из Ярославля, Анастасия Лопухина (пед. Алла Вандышева, московская ДМШ им. Бетховена) и Любовь Старикова (пед. Татьяна Балашова, музчилище при МГК) из Москвы.

Старшая группа



Виктория Тульская

I место — Виктория Тульская (пед. Владимир Иванов, МГК) из Москвы

II место — Петр Федотов (пед. Эдуард Грач, МГК) и Екатерина Балашова (пед. Владимир Иванов, МГК), оба из Москвы

III премия - Евгений Артеменков (пед. Анна Кандинская, Венская консерватория) из Вены и Ксения Серветник (пед. Александр Киров, МГК) из Мытищ.

Кроме того, вручены спецпризы. Вероника Новикова из Ярославля и Иван Терещенко из Москвы получили сертификаты от фонда поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена», дающие возможность участия в концертах проекта «Детская филармония будущего» в Москве сезона 2019/2020 годов (для жительницы Ярославля вместе с оплатой проживания на двое суток в двухместном номере).



Вероника Новикова

Гала-концерт лауреатов конкурса пройдет завтра, 28 июня, в Ярославском академическом драматическом театре им. Волкова. Начало в 13 часов.

Конкурс «Вятское» проходит с 2017 года, в составе жюри — видные музыканты и педагоги России и мира, в том числе Аркадий Севидов, Олег Полянский, Александр Тростянский, Никола Коста, Дарья Зыкова, Владимир Шиш, Андрей Иков, Эркин Юсупов, Екатерина Стародубровская, Жива Плой Першух, Энрико Стинкелли, Владимир Овчинников, Денис Власенко и др.