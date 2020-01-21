16 российских производителей инструментов представили на NAMM Show

Выставка объединяет более 115 000 посетителей из 130 стран и регионов на площадках индустрий музыкальных, звуковых и развлекательных технологий, где участвуют более 2000 производителей музыкальных инструментов и оборудования.

Специалисты Ассоциации «МИР-МИО» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации впервые презентовали экспозицию продукции отечественных производителей музыкальных инструментов. Масштабы первого отечественного стенда в США включили в себя рекордное для выставочного опыта Ассоциации количество участников.

Всего было представлено 16 производителей отечественных музыкальных инструментов: MiLena Music, Тульская Гармонь, ED Cymbals, Shnoor, Suvorov drums, Inspector guitars, Ателье Гончарова, БалалайкерЪ, INOY, RDF Chuzhbinov Drums, Народная мануфактура «Мир гуслей», Doff, RAV Vast, Октава, Soyuz, Лютнер СПБ.



БалалайкерЪ на NAMM SHOW

Помимо присутствия на общем стенде Ассоциации «МИР-МИО», с собственными экспозициями приняли участие завод «Октава», компания, производящая студийные микрофоны ручной работы, «Soyuz», производитель гитарных эффектов «AMT» и компания «RAV Vast», занимающаяся производством уникальных перкуссионных музыкальных инструментов.

«Для нас важно поддерживать интерес к бренду со стороны стран-лидеров мировой музыкальной индустрии. Участие «Октавы» в международных выставках способствует повышению узнаваемости бренда и расширению партнерской сети. На сегодня 47% российского экспорта музыкальной техники — микрофоны «Октава». И демонстрация новинок усилит позиции предприятия на рынке», — отметила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

Оценивая уровень и качество присутствия российской музыкальной продукции на зарубежных рынках, директор Ассоциации «МИР-МИО» Максим Гузинин прокомментировал участие российского производства музыкальных инструментов и оборудования на выставке: «США находится на первом месте в мире по объему рынка музыкальных инструментов и звукового оборудования – 7,1 млрд. долл., по данным журнала Music Trade. Рынок музыкальных инструментов и звукового оборудования в США составляет более 40% от общего объема мирового рынка. С уверенностью могу сказать, что Америка является одной из наиболее перспективных стран для экспорта музыкальных инструментов и звукового оборудования. Участие в таких выставках как NAMM SHOW – позволяет продемонстрировать возрастающий потенциал российского музыкального производства и найти контакты с зарубежными дистрибьюторами. Стоит отметить, что в 2021 году, организация единого выставочного стенда отечественных производителей музыкальных инструментов и звукового оборудования на данной выставке пройдет при поддержке Российского экспортного центра, Минпромторга России и Ассоциации «МИР-МИО»».