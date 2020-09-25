Андрей Державин выпустил первую за 20 лет песню «Связь»

«Однажды в инстаграме мне попался аккаунт Солы Моновой. Меня заинтересовал её образ, её сценическая манера, и я подписался на него, – рассказывает Андрей Державин. – И буквально на следующий день в ленте у меня всплыло её стихотворение «Связь». На дворе был разгар пандемии, все мы чувствовали себя оторванными друг от друга. Читая эти строки, я понял, что они про меня, про каждого из нас! Скольких людей разлучил проклятый вирус, сколько не то что грустных, драматических историй с ним связано! Такое не могло присниться, наверное, ни одному писателю... Я взял стоявшую рядом гитару и от пандемийной тоски начал напевать эти строки. Так, не сочиняя мелодии, я сразу напел готовый вариант. А потом, оформив на госуслугах пропуск, я поехал на студию. Вечером того дня стало совершенно ясно: песне быть!»



Андрей Державин

Так как изначально стихотворение было написано от лица женщины, Андрей обратился к Соле Моновой с просьбой дать ему разрешение немного подправить текст. И получил полный карт-бланш: Сола Монова, по её словам, даже представить не могла, что именно это стихотворение может стать песней:

«Так неожиданно, что эти стихи, лежавшие в столе несколько лет, стали песней. И теперь они звучат абсолютно по-новому, по-державински!»