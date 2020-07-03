Автор «От печали до радости» ушел из жизни

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союз писателей Москвы, он скончался после продолжительной болезни 25 июня 2020 года. В Союзе отметили, что «творчество Дубровина очень многогранно: стихи о России, о страшных событиях войны, лирика, множество песен».

Среди песен, написанных на его стихи — «От печали до радости» в исполнении Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Маленькая Москва» Александра Барыкина, «Броненосец "Потёмкин"» Льва Лещенко, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова.

По данным ТАСС, Борис Дубровин похоронен на Троекуровском кладбище.