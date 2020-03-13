Даниэль Баренбойм продирижировал «Кармен» при пустом зале

Представление транслировали на сайте театра и радиостанции RbbKultur, сообщает РИА «Новости».

"И хотя театр закрыт для посещений, мы предлагаем посмотреть "Кармен" дома и абсолютно бесплатно", — сообщили представители радиостанции в Facebook.



Объявление о трансляции Кармен

По словам RbbKultur, зрителям понравился такой формат показов, поэтому в ближайшее время планируется провести еще несколько трансляций.

Эту оперу Жоржа Бизе поставил театральный режиссер Мартин Кушей. Он показал неприглядную реальность. Главные герои живут практически на дне: мужчины выглядят неопрятно, пьют и курят, а женщины похожи на проституток (певицы появляются на сцене в нижнем белье, с кричащем макияжем и растрепанными волосами).

Дирижер — Даниэль Баренбойм. В главных ролях: Анита Рачвелишвили (Кармен), Майкл Фабиано (Дон Хозе), Лючио Галло (Эскамильо), Кристиана Карг (Микаэла) и другие.

Ожидается, что театр будет закрыт до середины апреля.