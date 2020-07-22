Фронтмен Cardiacs Тим Смит скончался

Об этом сообщает газета The Sun, и подтверждает официальный сайт группы. В июне 2008 года музыкант перенес тяжелый сердечный приступ, который спровоцировал повреждение мозга. После этого Смит уже не смог полностью восстановиться, ему было трудно передвигаться, и он испытывал проблемы с речью. С тех пор его музыкальная деятельность была приостановлена.

Отмечается, что Смит также был продюсером и режиссером музыкальных видеоклипов.



Тим Смит

Тим Смит родился в графстве Суррей на юге Англии в 1961 году. Свою карьеру он начал еще в школьном возрасте. Рок-группа Cardiacs была основана им в 1977 году вместе с братом Джеймсом, Майклом Пью и Питером Таггом. За свою карьеру группа выпустила около тридцати музыкальных альбомов и синглов, последний из которых вышел в 2007 году.