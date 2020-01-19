Избитый основатель «Ляписа Трубецкого» скончался

Об этом сообщил ТАСС в воскресенье Евгений Колмыков, который был продюсером группы.

"Это произошло сегодня утром", - сказал Колмыков 19 января 2020 года. По его словам, дата прощания с музыкантом станет известна позже.



Руслан Владыко

Отпевание и похороны пройдут 21 января в д. Обчак Минского района.

В июне 2019 года группа Trubetskoy, основанная выходцами из "Ляписа Трубецкого", сообщала, что Владыко избили в Минске. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году и существовала до 2014 года. Коллектив был назван в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой. За время своего существования коллектив выпустил 13 альбомов.