Как будет восстанавливаться концертная индустрия после пандемии?

Вот что считает Екатерина Андреева из концертной компании «Кит» (букинг артистов, выстраивание гастролей и управление проектами).



Екатерина Андреева

Как мы знаем из прессы, общения с коллегами и видим по портфелю проектов в компании «Кит», самые крупные события перенесены на 2021 год. Долгий период неопределенности, риски второй волны эпидемии и кризисные явления в экономике в целом обусловили то, что выход на прежний уровень не будет быстрым. При этом для концертных организаций критично, чтобы процесс восстановления начался в ближайшее время.

Первые шаги по снятию ограничений для концертной деятельности в столице и нескольких регионах позволят сформировать практику в новых условиях и начать планирование. Так, в Москве с 1 августа разрешено проведение концертов, спектаклей и других подобных мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, где не более 3 000 посадочных мест, при условии заполнения не более 50% зала с соблюдением «антиковидных» мер. Большинство бизнес-моделей, существующих сейчас в зрелищной индустрии, не предполагает окупаемости при такой допустимой вместимости. Правила Роспотребнадзора в отношении рассадки зрителей также пока не выработаны. Тем не менее, некоторые организаторы внедряют сейчас новые форматы мероприятий, в том числе для малых групп. Никто не знает точно, на какой срок для нас будет актуален опыт работы с такими ограничениями. Поиск нового не будет лишним.

Изменения на рынке организаторов

Изменения на рынке организаторов будут зависеть от сроков возобновления гастрольной деятельности и ограничительных мер по вместимости и рассадке зрителей.

Постановление Правительства РФ №830 от 06.06.2020 позволило уменьшить потери при переносе событий на новые даты из-за пандемии, практически, исключив в этом случае возможность возврата билетов зрителями. Сроки возврата денег за отмененные мероприятия также были продлены. Эти меры поддержки позволили сохранить на рынке концертные организации с разной степенью финансовой устойчивости. Критерии выживания сместились к показателям эффективности деятельности и адаптивности в условиях ограничительных мер.

Мы видим, что перераспределение долей на рынке уже идет. Оборотные средства большинства организаторов заморожены в перенесенных концертах и истощены долгим периодом неопределенности. Тем не менее, процесс букирования артистов другими компаниями продолжается. Менеджмент некоторых топовых звезд старается распределить «кусты» городов концертного тура между несколькими агентами и организаторами, чтобы в условиях общей неопределенности избежать зависимости.

Тактика компании «Кит» на период пандемии заключалась в равномерном распределении усилий между планированием следующего сезона с акцентом на 2021 год с партнерами-организаторами, которые готовы были его обсуждать, и усилением новых направлений работы на период ограничений. Занимаясь букингом артистов, в том числе для творческих вечеров, мастер-классов и мотивационных выступлений, для нас логично было развивать сотрудничество с быстрорастущей сферой онлайн-обучения и проектами на базе сообществ. Как и многие партнеры-организаторы концертов, на период ограничений мы также брали проекты на рекламном и ивент рынке, даже если они не были связаны с артистами. Это дало возможность пополнения оборотных средств и адаптации к ситуации. Нужно отметить, что такая диверсификация применима не для всех представителей концертной индустрии. Значительная часть рынка не переключалась на смежные виды деятельности, занимаясь переносами и коммуникацией со зрителями.

По нашему мнению, сроки выхода из кризиса также зависят от отношения участников рынка друг к другу и открытости к коммуникации. Для решения таких трудных задач необходима синергия. Рынок, наконец, всерьез обсуждает создание ассоциации. Есть примеры переосмысления позиций соперничества в пользу партнерства, и, в то же время, ситуации обострения противоречий.

Будут ли востребованы концерты

Влияние кризиса на покупательскую способность зрителя нам еще только предстоит протестировать. На данный момент по молодежной аудитории мы видим ситуацию отложенного спроса по аналогии с востребованностью ресторанов, фитнес-клубов, салонов красоты при их открытии. Намного сложнее со старшими зрителями, у которых опасения сильнее.

Многие звезды имеют лояльную аудиторию, связь с которой они поддерживали и в период самоизоляции через онлайн-концерты и другие активности в социальных сетях. По перенесенным событиям мы с артистами записывали видеообращения к зрителям, чтобы снизить напряженность и сохранить контакт. Интерес стимулирует также появление форматов событий, вовлекающих в активное взаимодействие со звездами и больше раскрывающих их перед аудиторией. В качестве примера можно привести наш опыт сотрудничества со сферой онлайн-обучения и проектами на базе сообществ, часть которых готовится и к оффлайн-версии. Кроме того, артисты во время самоизоляции работали над материалом, который будет представлен при возобновлении концертной деятельности.

Для восстановления работы нужно приободрить зрителей, чтобы снизить опасения покупки билетов и нахождения на концерте. Отметим, что часть организаторов и билетных операторов понесла имиджевые потери в глазах зрителей из-за отказа в возврате билетов при переносе событий, даже обоснованного Постановлением Правительства РФ №830 от 06.06.2020. Тем же, кому удалось выстроить доверительную коммуникацию с аудиторией, будет легче возобновить продажи. При этом нужно учитывать, что зрители могут откладывать покупку до самого дня концерта из-за неопределенности. Опять же, нынешний кризис в разных ракурсах показал необходимость поддержания коммуникации и отношений со всеми вовлеченными сторонами.

Что будет с перенесенными на осень мероприятиями

В случае ускоренного возобновления гастрольной деятельности сезон будет насыщен событиями, что также подтолкнет рынок к совершенствованию. Возможно, сейчас рано рассматривать этот кризис как возможность, но все мы получили время на то, чтобы наладить процессы и повысить свою эффективность.

Организаторами, концертными агентами, площадками и артистами проделана большая работа по переносам мероприятий на ближайший сезон. При переносах в начале пандемии, практически, никто не рассчитывал на такой срок простоя деятельности. Рекламная кампания, продажа билетов, выполнение райдера артиста требуют заблаговременной подготовки. Гастроли, особенно туровые, связаны со сложной логистикой. Сезон для индустрии традиционно начинается в сентябре-октябре. В этих условиях организаторам важно знать сейчас о возможных сроках возобновления деятельности в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация уже стабилизировалась, и ограничительных мерах по вместимости и рассадке зрителей.

Екатерина АНДРЕЕВА, концертная компания «Кит»