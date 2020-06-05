Канье Уэст, Элтон Джон и Ариана Гранде возглавили рейтинг Forbes среди музыкантов

Это падение стало для звезд первым с 2016 года, сообщается в новом рейтинге Forbes.

Самыми доходными звездами стали Кайли Дженнер и рэпер Канье Уэст, которые заработали 590 миллионов долларов и 170 миллионов долларов, соответственно. Уэст набрал большую часть своих доходов от сделки с кроссовками Yeezy с Adidas, которая дополнила доходы от модной одежды бренда Yeezy. Канье Уэст стал первым миллиардером-музыкантом, хотя подавляющую часть денег он заработал вне сферы музыки.

Концерты принесли лучший в карьере доход некоторым знаменитостям музыки, так как Divide Tour Эда Ширана собрал 8,9 миллиона поклонников и заработал 776 миллионов долларов за два с лишним года, и превзошел рекорд U2 за один тур. Другие артисты получат свои деньги в следующем году, так как туры Тейлор Свифт (№ 25, 63,5 млн. долл.) и Пола Маккартни (№ 93, 37 млн. долл.) были отменены из-за пандемии.

На 14 месте в общем списке Forbs для знаменитостей - Элтон Джон с доходом 81 млн. Прощальный тур Элтона Джона в 2019 году принес 212 миллионов долларов, что является вторым по величине показателем в бизнесе.

На 17 месте - Ариана Гранде с 72 млн., ее мировое турне «Sweetene» собрало 146 миллионов долларов в 2019 году. На 20 месте - Братья Джонас, они успели собирать более 1,5 миллионов долларов перед приостановкой тура в честь воссоединения в феврале 2020 года. The Chainsmokers трансформировались из дуэта диджеев в рокеров на последнем World War Joy Tour, и получили 21 строчку рейтинга с 68 млн.

В период с марта 2017 года по август 2019 года «Divide Tour» Эда Ширана собрало 775 миллионов долларов, и певец стал 23-м в рейтинге с 64 млн долларов. Тейлор Свифт выпустила новый альбом "Lover" в 2019 году, первый в своем новом контракте с Universal's Republic Records, это принесло ей 63,5 млн и 25 место в рейтинге. Пост Малоун заработал 60 млн.

No Filter 2020 Tour, который должен был проходить на североамериканских стадионах с мая по июль, был отменен из-за Covid-19. Однако Rolling Stones заработали свои 59 млн., это 32 место. Сонграйтер Шон Мендес собрал 87 миллионов долларов в турне в 2019 году, чуть больше, чем Jonas Brothers и немного меньше, чем Post Malone, лично заработав 54,5 млн.

Рэпер Jay-Z заработал 53,5 млн, но это в основном доходы от своего шампанского Armand de Brignac и коньяка D'Ussé. Билли Айлиш заработала 53 млн, а как 18-летняя Айлиш дебютировала в Celebrity 100 как самый молодой участник списка.

В 2019 году супергруппа k-pop BTC собрала в туре 170 миллионов долларов, это больше, чем любая американская группа, кроме Metallica. Музыкантам это принесло 50 млн, и они на 47 месте рейтинга. У Дрейка - 49 млн.