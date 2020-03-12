Коронавирус блокирует гастроли в Россию

Об этом сообщило в четверг концертное агентство "Мельница".

Накануне Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть свои поездки за рубеж в связи с распространением нового коронавируса. США приостановили въезд граждан Евросоюза на свою территорию.

"В связи с новыми ограничениями, введенными американской администрацией, несколько запланированных на ближайшее время концертов заокеанских артистов вынужденно переносятся на более благополучное время", - говорится в сообщении на странице концертного агентства в Facebook.

Организаторы обещают проинформировать о новых датах в ближайшее время. "Все билеты будут действительны на новые даты. Желающим сдать билеты просьба обращаться по месту приобретения", - уточнили они.

Ранее стало известно, что организаторы концерта группы Lindemann Тилля Линдеманна (Rammstein) и Петера Тэгтгрена (Pain), который состоится на стадионе «ВТБ Арена» 15 марта 2020 года, решили не отменять шоу из-за возможного распространения коронавируса. Вместо этого они собираются обезопасить зрителей другим способом. Чтобы не создавать на площадке слишком большое скопление людей, концерт решено было разделить на две части, обе из которых пройдут в один день. Первый концерт состоится 15 марта в 15.00, а второй, как и было заявлено – в 19.00.

- Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого (5.000). Для тех, кто сможет посетить концерт ‪в 15.00, будет доступно бесплатное повышение категории билета, - говорится в фейсбуке компании Volkov Pro, выступающей организатором шоу.

В Москве введен запрет на все массовые мероприятия числом участников более 5 тысяч.

Кроме того, массово отменяются концерты российских артистов в Европе. Об отменах гастролей в Европе заявили уже Би-2, Светлана Лобода, «Сплин», Zivert и др.