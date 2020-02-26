Майкл Бубле спел для обезьян

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Consequence of Sound, некоторое время назад работники зоопарка рассказали, что три самца серебристой гориллы являются большими поклонниками творчества Бубле, в частности, его рождественского альбома.



Michael Buble

- Красивый низкий голос явно им нравится, - говорит кипер Бен Гулли. – Когда мы включаем «Christmas», мальчики начинают ворчать от удовольствия, они перестают носиться по вольеру, сидят довольные и расслабленные.

Узнав об этом, Майкл отправился в Австралию и спел для горилл живьем, в том числе хит «Santa Claus Is Coming to Town» (заменив слово «Рождество» на слово «лето»). Гориллы Ганека, Якини и Мотаба явно были рады услышать звуки знакомого голоса. Бубле также остался доволен этой встречей.