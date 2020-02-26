Майкл Бубле спел для обезьян

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Майкл Бубле выступил с необычным концертом в австралийском зоопарке Werribee Open Range (смотреть видео).

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Consequence of Sound, некоторое время назад работники зоопарка рассказали, что три самца серебристой гориллы являются большими поклонниками творчества Бубле, в частности, его рождественского альбома.

Michael Buble
Michael Buble

- Красивый низкий голос явно им нравится, - говорит кипер Бен Гулли. – Когда мы включаем «Christmas», мальчики начинают ворчать от удовольствия, они перестают носиться по вольеру, сидят довольные и расслабленные.

Узнав об этом, Майкл отправился в Австралию и спел для горилл живьем, в том числе хит «Santa Claus Is Coming to Town» (заменив слово «Рождество» на слово «лето»). Гориллы Ганека, Якини и Мотаба явно были рады услышать звуки знакомого голоса. Бубле также остался доволен этой встречей.

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