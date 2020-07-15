Metallica выпустит S&M2 с симфоническим оркестром

Релиз представляет собой специальный лайв-альбом и документальный фильм, записанные во время выступления группы в Chase Center 6 и 8 сентября 2019 года. Концерты Metallica и San Francisco Symphony 6 и 8 сентября 2019 года были историческими в нескольких аспектах: они стали торжественным открытием центра Chase в Сан-Франциско, воссоединили группу и симфонический оркестр впервые с 1999 года, когда были записаны на альбоме S&M, получившем премию «Грэмми», и показали первые в истории симфонические версии песен, написанных и выпущенных после этих оригинальных шоу S&M.

Аншлаговые выступления были восторженно встречены 40 000 фанатов, приехавших почти из 70 стран, а также средствами массовой информации.

28 августа релиз «S&M2» будет выпущен в нескольких форматах: цифровой альбом на всех ведущих потоковых сервисах, 4LP винил, 2 CD, DVD и Blu-ray появятся в ограниченный выпуске цветов винила, комплекты 4LP + 2 диска + диск Blu-ray с делюкс коробкой с нотами, медиаторами, постерами и многим другим. Кроме того, выйдет эксклюзивный Super Deluxe Box, ограниченный 500 копиями, с нотами партитуры, используемой оркестром во время шоу и подписанный всеми участниками группы.



S&M2 DELUXE BOX SET

Спродюсированный Грегом Фидельманом вместе с Джеймсом Хетфилдом и Ларсом Ульрихом концертный альбом S&M2 включает более двух с половиной часов Джеймса, Ларса, Кирка Хэммета и Роберта Трухильо, объединивших свои усилия с 80 музыкантами симфонического оркестра Сан-Франциско, легендарным музыкальным руководителем оркестра Майклом Тилсоном Томасом и дирижером Эдвином Аутуотером. Концертный фильм - это совершенно новая версия, сделанная Джо Хатчингом с новым уровнем эффектов по сравнению с театральной версией октября 2019 года, которая демонстрировалась в более чем 3700 кинотеатрах по всему миру.