Метрополитен опера отменила осенний сезон

«Учитывая сложность планирования в Мет, мы были вынуждены отменить осенний сезон. Самое важное для нас – это здоровье и безопасность сотрудников и зрителей Мет, и открывать театр в сентябре, пока действуют требования по социальному дистанцированию, просто неоправданно», - сообщил генеральный менеджер Питер Гелб.

Уточняется, что отмена коснется не только репертуарных спектаклей, но и запланированных на первое полугодие премьер – новой постановки "Аиды" с Анной Нетребко, "Трубадура" и "Фиделио".

Следующий сезон театр планирует начать 31 декабря с новогоднего гала-концерта, говорится в сообщении.

При этом Метрополитен опера обещает сохранить трансляции в кинотеатрах: продолжатся показы опер "Волшебная флейта" в постановке Джули Теймор, "Ромео и Джульетта", "Дон Жуан", "Мертвец идет", "Женщина без тени", "Набукко" и "Пират". Ближайшей осенью вместо отмененных премьер в проекте TheatreHD можно будет увидеть "Аиду", "Трубадура" и "Фиделио" в записи прошлых лет.