Начались работы по очистке большого органа собора Нотр-Дам де Пари

"Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью…, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года", – сообщает радиостанция Europe 1.
Отмечается, что орган был "голосом собора с 1733 года". Он состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров.
«Совершенное чудо, что этот орган все еще целый, но он полон пыли. Очевидно, что все должно быть дезактивировано, а затем восстановлено. Орган чрезвычайно хрупок, он не звучит так, потому что вы видите огромную массу, много томов, очень тяжелые вещи, которые кажутся неразрушимыми, но не совсем!», - говорит Оливье Латри, титульный органист большого органа Нотр-Дам де Пари.
Работы начнутся со снятия консоли клавиатуры, затем продолжатся поэтапной разборкой инструмента. Затем все детали будут храниться в водонепроницаемых контейнерах перед публикацией объявления о проведении торгов по очистке, восстановлению и повторной сборке большого органа.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Но, как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.
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