Начались работы по очистке большого органа собора Нотр-Дам де Пари

"Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью…, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года", – сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что орган был "голосом собора с 1733 года". Он состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров.



Большой орган Нотр-Дам де Пари

«Совершенное чудо, что этот орган все еще целый, но он полон пыли. Очевидно, что все должно быть дезактивировано, а затем восстановлено. Орган чрезвычайно хрупок, он не звучит так, потому что вы видите огромную массу, много томов, очень тяжелые вещи, которые кажутся неразрушимыми, но не совсем!», - говорит Оливье Латри, титульный органист большого органа Нотр-Дам де Пари.

Работы начнутся со снятия консоли клавиатуры, затем продолжатся поэтапной разборкой инструмента. Затем все детали будут храниться в водонепроницаемых контейнерах перед публикацией объявления о проведении торгов по очистке, восстановлению и повторной сборке большого органа.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Но, как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.