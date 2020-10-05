Потери концертной отрасли в России оценены в 30 млрд рублей

Пресс-конференция, посвященная деятельности концертных агентств и влиянии пандемии на музыкальную отрасль, состоялась в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате 5 октября. О работе индустрии в эпоху ограничительных мер рассказали глава SAV Entertainment Надежда Соловьева, президент концертного холдинга Berin Iglesias Art Максим Берин, президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин, директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко, директор Crocus City Hall Роман Грачев, директор концертного агентства «Музыкальный город» Александр Рыжов, генеральный директор концертного агентства «Мир» Руслан Михайленко и директор концертного агентства Artistika Ольга Шпигальских.

По словам Соловьевой, доходы частного сектора, по данным билетных операторов, оценивались примерно в 40 млрд рублей в год, отрасль сейчас работает максимум на 5-7%, следовательно, ее потери превысят 30 млрд рублей.

Игроки рынка рассчитывали, что бизнес восстановится осенью, но этого не произошло.

"Сейчас мы понимаем, что при нынешней ситуации он возродится никак не раньше следующего года - весны - лета", - сказала Соловьева.

Она уточнила, что большие концерты иностранных артистов переносятся на весну следующего года и более позднее время, а выступления на стадионных площадках возможно не раньше мая, в то время, как концерты российских артистов планируются и в ближайшее время. В индустрии работает более тысячи компаний, занято около полумиллиона человек, поэтому она колоссально нуждается в помощи, подчеркнула Соловьева.

«Было бы обидно все бросать и идти, например, делать валенки, потому что наша индустрия создавалась годами, и в ней задействовано более полумиллиона человек, - заявила Надежда Соловьева. - Поэтому сейчас мы колоссально нуждаемся в помощи государства. Мы благодарны за то, что уже сделано, но нам нужны новые шаги и разрешения на полное раскрытие залов».

Президент концертного холдинга Berin Iglesias Art Максим Берин сообщил, что отрасль "с сомнением смотрит на 2021 год, стараются планировать на 2022-2023 год". Промоутеры несут ежедневные расходы по содержанию персонала, которые ничем не покрываются. Выход из ситуации он видит в разрешении на концерты хотя бы в 10 000 человек. Зрители, по оценке эксперта, готовы рисковать и идти концерты. Максим Берин признался, что у его компании сорвалось множество концертов, в частности — тур с участием Энрике Иглесиаса.

По словам президента группы компаний NCA Михаила Шурыгина, "трагедия заключается в том, что никто не может предвидеть выход из сложившейся ситуации". По его оценке, "порядка 30-40% промоутерских компаний прекратят свое существование или превратится во что-то другое", в то время, как крупные игроки рынка справятся и выйдут из сложившейся ситуации.

Шурыгин признался, что за 22 года существования его компании ничего подобного не было. У зрителей, помимо страха перед посещением мероприятий, практически не осталось денег на билеты. Михаил Шурыгин старается сохранять рабочие места в своей компании, но удержать 100% своих сотрудников в нынешних условиях не способен. Из позитивных моментов Михаил Шурыгин выделил освоение новых форм управления и эффективное использование онлайн-формата.



Директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко

Дмитрий Гринченко опасается, что если концертные выступления будут запрещены в ближайшее время, то промоутерам придется попросту уходить из профессии. С его точки зрения, индустрия классической музыки сильно пострадала еще и потому, что в ней развита система абонементов - то есть, билеты продаются на много месяцев вперед. Дмитрий Гринченко заметил, что в современной ситуации концертная индустрия должна учиться жить с мыслью, что коронавирус никуда уже не денется, и под него просто нужно учиться подстраиваться.

Ольга Шпигальских призналась, что ее концертное агентство не было готово к такой ситуации ни морально, ни финансово. Мероприятия переносятся, и перспектив пока не видно. Со стороны государства Ольга Шпигальских видит лишь негативную оценку концертной индустрии как потенциальной угрозы с точки зрения эпидемиологической ситуации. Агентство Artistika не может полноценно работать потому, что предпочитает организовывать гастрольные туры, о которых пока не может идти речи.