Правительство потребовало вернуть деньги за отмененные концерты

На совещании с вице-премьерами глава правительства отметил, что из-за распространения инфекции пришлось отменить культурные мероприятия, которые граждане планировали посетить и куда успели купить билеты.

"В этом случае организатор мероприятия должен предложить какую-то альтернативу, например, пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнет жить в нормальном ритме, либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант. Для этого будет необходимо подать заявление на возврат средств или через кассу, когда они откроются, или через интернет, если билет покупался онлайн", - сказал Мишустин.

"Соответствующее постановление правительства также нами подписано", - добавил он.



ТЕКСТ

3 апреля введено «Положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части» №442.

При отмене или переносе зрелищных мероприятий организация исполнительских искусств или музей размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об отмене или переносе зрелищных мероприятий, а в случае переноса зрелищного мероприятия также информацию о дате и времени проведения такого зрелищного мероприятия после даты отмены ограничительных режимов и о возможности его посещения по ранее приобретенному посетителем билету.

При отмене проведения зрелищных мероприятий организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо, у которого приобретен билет, если договором уполномоченного лица с организацией исполнительских искусств или музеем на указанное уполномоченное лицо возложена обязанность по возмещению полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки, вправе предложить посетителю посетить то же или иное зрелищное мероприятие после отмены ограничительных режимов либо возместить посетителю полную стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки.

Возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки при отмене или переносе зрелищных мероприятий осуществляется посетителю по его инициативе:

- не позднее 30 дней со дня обращения посетителя о возврате стоимости электронного билета, электронного абонемента или электронной экскурсионной путевки в организацию исполнительских искусств, музей или к уполномоченному лицу с помощью сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", через который были оформлены и приобретены;

- в день обращения посетителя о возврате стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки в организацию исполнительских искусств, музей или к уполномоченному лицу, которое может быть осуществлено им не ранее даты отмены ограничительных режимов.

Посетитель имеет право обратиться за возвратом стоимости билета (электронного билета), абонемента (электронного абонемента) или экскурсионной путевки (электронной экскурсионной путевки) в организацию исполнительских искусств, музей или к уполномоченному лицу не позднее 6 месяцев с даты отмены ограничительных режимов.