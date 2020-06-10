Продюсер AC/DC и INXS получил орден в Австралии

Ежегодный список из 933 награжденных был обнародован 8 июня 2020 года. Опитц известен по своей работе с австралийскими группами AC/DC и INXS, а также Бобом Диланом, Ленни Кравитцем, Рэем Чарльзом, Бич Бойз и многими другими, пишет Rockfm.ru/.



Марк Опитц

Орден Австралии был учреждён королевой Великобритании Елизаветой II и главами государств Британского Содружества 14 февраля 1975 года в знак признания особых достижений граждан страны. Обнародование списка обычно совпадает с официальным днем рождения королевы. Вообще-то Елизавета Вторая родилась в апреле, но ее день рождения отмечают в июне, потому что в Англии уже тепло. А в Австралии это, наоборот, разгар зимы.

Так совпало, что Опитц начал свою студийную карьеру в том самом 75м. У AC/DC он работал только над ранними альбомами, а вот INXS не только начали с ним, но и вернулись к Марку в 90-е, когда захотели менее полированного звука.

Кстати, Опитц стал для INXS первым крупным продюсером. Причем группа воспользовалась его услугами исключительно из безысходности – все продюсеры, с которыми им хотелось бы поработать, были заняты. В итоге Опитц сделал прорывной для группы альбом «Shabooh Shoobah» и стал их большим другом. Даже будучи одной из самых известных групп мира, INXS иногда возвращались к нему и доверяли записывать свои самые экспериментальные треки, в которых звучит ситар или симфонический оркестр.