Собянин: В начале июля могут разрешить концерты

Об этом он сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета.

«У нас еще остаются ограничения. Ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещениями театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля», - сказал Собянин.

По словам мэра, таким образом, если ситуация позволит, то в течение двух месяцев Москва перейдет практически полностью к нормальному режиму.

Собянин подчеркнул, что при этом сохраняются жесткие требования по работе - в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, санитарных врачей - всех предприятий, организаций вне зависимости от отрасли.