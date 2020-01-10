Стриминг музыки в США впервые превысил триллион прослушиваний

Предыдущий максимум для музыкальных стримингов в США был установлен в 2018 году, составив 809,5 миллиарда, таким образом рост составил более 25%. Потоковая передача музыки составляла 85% всего потребления музыки в Соединенных Штатах. Это число выросло на 7,6% с максимума 2018 года - 77%.

Интересно, что общее потребление альбомов (включая «эквиваленты») выросло в 2019 году на 13,5%. Пост Мэлоун способствовал этому росту, свергнув Дрейка в 2019 году как Артист и Альбом года. Его альбом Hollywood's Bleeding был самым продаваемым альбомом 2019 года с более чем двумя миллионами продаж.

Мэлоун был самым популярным артистом 2019 года с 6,7 миллиардами стримов. Дрейк получил 6,3 миллиардов, а Билли Эйлиш - третья с 5 миллиардами стримов.

Дрейк (28 миллиардов стримов) по-прежнему остается самым популярным исполнителем за последние пять лет, а Пост Мэлоун (15,9 миллиардов стримов) занимает второе место. Eminem на третьем месте с 12,5 миллиардами музыкальных стримов.

Что касается результатов в других странах, то Британская фонографическая индустрия (BPI) сообщила о том, что в Соединенном Королевстве насчитывается более 100 миллиардов музыкальных стримов в 2019 году, а GfK Entertainment и Немецкая ассоциация музыкальной индустрии (BVMI) объявили о 107 миллиардов музыкальных стримов в Германии.