В Москве и Подмосковье запретили концерты численностью более 50 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали одинаковые по содержанию запреты на проведение массовых и зрелищных мероприятий.

"Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях в них — с числом участников более 50 человек единовременно", — сообщил Собянин.

Запрет будет действовать до 10 апреля.

Большой театр, в соответствии с указом мэра, отменяет все спектакли до 10 апреля, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

"Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Естественно, что никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей. Репетиционный процесс мы продолжим, перестроив его соответствующим образом с тем, чтобы единовременно в помещении находилось не более 50 человек", - сообщает пресс-служба ГАБТа.

Отмечается, что порядок возврата билетов будет объявлен 17 марта на сайте театра.

Государственный Кремлёвский дворец объявил о том, что все концерты, запланированные до 10 апреля, будут перенесены на более поздний срок. Информация по точным датам будет обновляться на официальном сайте площадки.

«Главклуб Green Concert» выпустил официальное заявление об отмене мероприятий по 10 апреля. При этом менеджмент площадки признаёт, что не все концерты удастся перенести на другие даты - некоторые выступления придётся отменить

- Вся информация будет публиковаться нами по мере её поступления от организаторов и артистов, - говорится в заявлении «Главклуба». - Просим вас проявить терпение и спокойствие, ведь для определения новых дат, особенно в режиме внезапного массового переноса, требуется некоторое время.